Dura presa di posizione di Icardi appena rientrato. Ultimatum alla società

Mauro Icardi è appena rientrato dalle vacanze ed ha già assunto una posizione molto dura nei confronti della società. Quest'ultima avrebbe voluto infatti inserirlo nell'affare Lukaku, ma l'ex capitano ha fatto sapere di essere disposto a cambiare squadra solo se gli fosse garantita la permanenza in Italia.

A questo punto le ipotesi sono due, come riportato da La Repubblica.

O gli verrà garantito un posto in squadra, oppure vorrà trasferirsi alla Juventus. E non solo. Il giocatore non esclude la possibilità di poter intraprendere azioni legali pe provare a liberarsi a zero, creando così anche un notevole danno economico per il suo attuale club.