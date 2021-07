Dumfries Inter, Pedullà svela la verità sul flirt con l'olandese

Con Achraf Hakimi ora dopo ora sempre più vicino ad apporre la firma sul contratto che lo legherà al PSG, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per regalare al neo-tecnico Simone Inzaghi un nuovo esterno.

Dall'Olanda tramite il De Telegraaf era giunta la notizia che il club di Via della Liberazione fosse molto vicino ad aggiudicarsi le prestazioni sportive di Denzel Dumfries del PSV. A smentire tutto ciò però, ci ha pensato Alfredo Pedullà direttamente dal proprio account Twitter verificato.

Secondo il giornalista di Sportitalia infatti, "Dumfries all'Inter piace ma ha dei costi e dall'Olanda corrono troppo: nessun viaggio in corso verso Milano". Parole chiare e dirette che testimoniano come le negoziazioni per il classe 1996 siano attualmente in stand-by.