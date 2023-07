Dumfries-Inter, l’olandese in partenza? Dall’Inghilterra danno una novità importante

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/07/2023

Dumfries-Inter, anche l’olandese nella lista dei partenti? In casa nerazzurra, questi giorni, saranno particolarmente intensi per cercare di trovare una quadra a tutte quelle lacune che si trovano all’interno della rosa di Simone Inzaghi. Dopo la cessione di Onana al Manchester United e di Colidio al River Plate, in viale della Liberazione hanno un tesoretto per provare a regalare al tecnico interista una squadra che possa provare a competere con le altre big.

Intanto, nelle scorse settimane, erano tante le voci che sostenevano di un possibile addio di Denzel Dumfries all’Inter. L’esterno olandese, nella sua seconda stagione a Milano, non ha ripetuto quanto visto in quella precedente, ma gli estimatori per lui non sono mancati. Infatti, il Manchester United di ten Hag ha sempre avuto un debole per lui e qualche discorso ci sarebbe anche stato tra le parti.

E ora? Dall’Inghilterra, il Mirror, ha rilanciato una novità in merito al futuro di Dumfries. Infatti, per il quotidiano britannico, il Manchester United avrebbe rinunciato all’olandese e avrebbe deciso di puntare con decisione su Wan Bissaka tanto da proporgli il rinnovo di contratto. Il giocatore dei Reds, nella passata stagione, sembrava fuori dai piani, ma di fatto la sua stagione in crescendo ha convinto tutti a farlo rimanere ancora.

Dunque, sembra che il futuro di Dumfries sarà ancora a tinte nerazzurre. Una manna per Simone Inzaghi che punta tanto sul suo esterno e vuole rivederlo come due stagioni fa e come nella fase finale della scorsa.