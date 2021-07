Dumfries-Inter, il Psv fa muro. I nerazzurri si giocano la carta Raiola

Non solo Hector Bellerin, l’Inter starebbe valutando per la fascia destra anche Denzel Dumfries, terzino destro del Psv che si è messo in luce nell’ultimo Europeo con la maglia dell’Olanda. Il classe ‘95 sarebbe la prima scelta di Simone Inzaghi in quanto le sue caratteristiche sarebbero perfette per il 3-5-2 utilizzato dal tecnico piacentino. Beppe Marotta starebbe provando ad accontentarlo ma sarà molto difficile portarlo a Milano. Il giocatore, come confermato dal tecnico del club olandese Roger Schimdt, avrebbe chiesto alla società di essere ceduto.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'Inter avrebbe fatto un’offerta al Psv ma gli olandesi non sembrerebbero intenzionati a privarsi del giocatore in prestito con diritto di riscatto ma soltanto a titolo definitivo. I nerazzurri, a causa del delicato momento economico e societario, non potrebbero garantire altre formule.

L’operazione al momento sarebbe molto complicata ma l’intervento di Mino Raiola (agente di Denzel Dumfries) potrebbe cambiare la situazione. Il noto procuratore, riporta il sito, sarebbe in continuo contatto con il Psv e starebbe lavorando di diplomazia per provare a convincere la dirigenza della squadra olandese a rivedere le proprie posizioni e venire in contro alle richieste del giocatore, con la promessa che alla fine vedranno il proprio ritorno economico.