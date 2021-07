Dumfries Inter, i contatti hanno subìto una brusca frenata

L'Inter è ancora a caccia dell'erede di Achraf Hakimi. Sostituire l'esterno marocchino per la dirigenza di Via della Liberazione non sarà affatto semplice dato che l'ex Borussia Dortmund in quel ruolo è attualmente uno dei migliori al mondo.

Dal canto proprio il club milanese in queste settimane ha vagliato diversi nomi, tra cui quello di Denzel Dumfries del PSV. Il giocatore si è reso protagonista di ottimo Europeo con l'Olanda, fattore che vede il club di Eindhoven pretendere una cessione a titolo definitivo.

Secondo calciomercato.com infatti, per convincere il PSV a cederlo l'Inter dovrà proporre quantomeno un prestito con obbligo di riscatto. Formula che in questo momento, per le evidenti difficoltà economiche dei nerazzurri, non può essere applicata.