Dumfries-Inter, futuro da decifrare: scelto il sostituto. E in difesa torna di moda un nome internazionale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/06/2023

Dumfries-Inter, il futuro dell’olandese è tutto da decifrare. Dopo aver concluso la stagione con la finale di Champions League persa contro il Manchester City ad Istanbul, la dirigenza nerazzurra sta programmando il futuro in vista della prossima stagione cercando quei profili che potrebbero fare al caso della rosa di Simone Inzaghi per avere una squadra competitiva.

Come è emerso dal summit tra dirigenti, lo stesso Inzaghi e il presidente Steven Zhang, non potranno esserci delle entrate senza delle uscite. Tra i calciatori che potrebbero essere sacrificati, il nome di Dumfries è uno di quelli che potrebbero far fruttare qualche soldo a Marotta e Ausilio.

Il difensore olandese, in passato, interessava molto a squadre di Bundesliga e Premier League. In caso di partenza di Dumfries, Inzaghi ha chiaramente espresso l’esigenza di avere giocatori che conoscano bene la Serie A. E in questo frangente, il primo nome resta quello di Marusic della Lazio che lo stesso tecnico conosce bene per averlo avuto nella sua precedente esperienza da allenatore.

Non solo, ma anche la difesa è un reparto che deve essere puntellato. Ferma restando la volontà di riscattare Acerbi sempre dalla Lazio, per il sostituto di Skriniar torna in auge un nome di livello internazionale. Si tratta del difensore del Bayern Monaco, Benjamin Pavard. E’ lui uno dei nomi preferiti per svolgere il ruolo di braccetto di destra.