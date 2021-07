Dumfries e Bellerin per il dopo Hakimi: ecco il preferito per l'Inter

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'Inter sta andando alla ricerca del sostituto di Achraf Hakimi per la prossima stagione. Si sono fatti tanti nomi nelle ultime settimane, ma due su tutti sono quelli che piacciono di più alla dirigenza nerazzurra, ovvero quelli di Denzel Dumfries del PSV e di Hector Bellerin dell'Arsenal.

Tra i due, però, in viale della Liberazione, hanno una preferenza nei confronti dell'olandese, in quanto, oltre a quanto dimostrato sul campo, darebbe molte più garanzie sotto l'aspetto fisico rispetto allo spagnolo che ha vissuto delle stagioni complicate ultimamente. Il contro sta nel fatto che il PSV vuole una cifra esorbitante per l'Inter.

Dal lato dello spagnolo, l'Arsenal vorrebbe farlo partire in quanto non rientra più nei piani e lui vuole lasciare la squadra e accetterebbe di buon grado l'Inter per la prossima stagione.