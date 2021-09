Doveva essere un piccolo fenomeno nell'Inter, ora va in Turchia

Un solo anno all'Inter, con Luciano Spalletti, un gol - bellissimo - a San Siro che regalò il gol vittoria contro il Genoa e poi il prestito e la cessione a titolo definitivo al Parma. Yann Karamoh non è riuscito a lasciare il segno in maglia nerazzurra nel suo breve periodo a Milano, ma non è riuscito a esprimersi al massimo nemmeno in Emilia. Adesso, l'esterno francese classe 1998, lascia di volare in Turchia.

Infatti, dai canali ufficiale del Fatih Karagumruk, è stato ufficializzato l'acquisto di Karamoh, in una squadra che ha molto a che fare con l'Italia. Per esempio, il suo allenatore, è italiano, ovvero Francesco Farioli, ma anche tante vecchie glorie della nostra Serie A come Viviano, Benatia, Zukanovic, Biglia, Bertolacci e Borini. Una piccola squadra, che ha deciso di avere l'ambizione di stupire acquistando tante vecchie glorie del campionato italiano per dare esperienza e livello alla propria rosa, aggiungendo a questi Karamoh.

Vedremo dove arriveranno i turchi a fine stagione. Quel che è certo è che, forse, Karamoh, potrà dimostrare finalmente quelle che sono le sue qualità, cosa che solo in parte è riuscito a fare in Italia con Inter e Parma ed in Francia con Caen e Bordeaux. Ma adesso è ora di un'altra avventura. Adesso è ora di stupire.