Dopo Lukaku cercasi: Vlahovic quasi impossibile. In tre in corsa

La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, spinge la dirigenza nerazzurra a fare delle valuzioni in sede di mercato per poter trovare un sostituto che possa essere funzionale alle esigenze economiche del club e a quelle tattiche del nuovo allenatore interista, Simone Inzaghi, che vuole avere una rosa idonea, a disposizione, a poter essere al completo per la prima giornata di campionato che sarà sabato 21 agosto contro il Genoa.

Secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, infatti, la ricerca in viale della Liberazione prosegue e ci sono delle opzioni preferite. Al primo posto c'è Dusan Vlahovic, che però la Fiorentina non vuole cedere questa estate e valuta tra i 55 e i 60 milioni di euro, oltre all'esistenza di una trattativa in essere per il rinnovo del contratto con l'ulteriore possibilità di introdurre anche una clausola risolutoria nel contratto.

Oltre all'opzione Vlahovic, di quasi impossibile realizzazione, quella che più potrebbe concretizzarsi è quella che riguarda Edin Dzeko della Roma, che per risparmio di costo del cartellino potrebbe essere adatto. Oltre a lui, potrebbe esserci anche l'acquisto di un'altra punta, con Inzaghi che preferirebbe avere un fedelissimo come l'argentino della Lazio, Joaquin Correa. Sullo sfondo rimane l'attaccante dell'Atalanta, Duvan Zapata.