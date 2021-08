Dopo il no per Faivre e Mirancuk, il Milan trova il trequartista

Dopo aver acquistato Adli - che rimarrà al Bordeaux in prestito per la prossima stagione - e dopo non essere riusciti ad affondare il colpo per Faivre del Brest e per Mirancuk dell'Atalanta visti i costi elevati delle operazioni, il Milan cerca il trequartista che possa alternarsi con Brahim Diaz e pare aver trovato il nome giusto.

Infatti, secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, la società rossonera avrà a brevissimo un incontro con il Crotone per chiudere la trattativa che porta al brasiliano Junior Messias, che l'anno scorso è stato autore di una grande stagione con la maglia dei calabresi, anche se coincisa con la retrocessione in Serie B.

Un'operazione che dovrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto, con Pioli che potrà avere il giocatore tanto cercato questa estate. Tra questa notte e domani sono attese delle novità importanti in un senso oppure nell'altro.