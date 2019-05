Dopo Conte un altro arrivo d’eccezione, ma non in campo

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul significato tecnico dell’arrivo di Antonio Conte all’Inter e su quanto sia importante un ritorno d’eccezione, quello di Lele Oriali a fare da trait d’union tra squadra , tecnico e società. Secondo il quotidiano milanese “ Antonio Conte all’ Inter porta anzitutto voglia, voglia arretrata di calcio e di calcio italiano. Porta l’esperienza che ha fatto alla Juve, in Nazionale e all’estero ,porta le sue conoscenze tattiche, un progetto e una filosofia calcistica molto sua: un calcio totale, che cercherà intensità in qualunque momento. I giocatori lo vivono in modo totale perché lui non concepisce altro, lo vivono con rispetto e per certe cose anche con ammirazione che diventa immedesimazione in tutto quello che chiede: la cosa che impressionava più i giocatori della Nazionale era il fatto di arrivare a giocare delle partite sapendo tutto quello che dovevano fare e che sarebbe successo."

In riferimento al rientro alla casa madre nerazzurra di Lele Oriali, la Gazzetta evidenzia come il nome di Oriali sia stato fortemente caldeggiato da Conte, anche se non imposto. L'ex tecnico bianconero conosce bene il passato di Lele in nerazzurro, quanto sia affezionato a quell'ambiente e quanto profonda sia la sua conoscenza di quel mondo. Memore anche dell'apporto che Oriali gli aveva già dato ai tempi della Nazionale, Conte sta facendo di tutto per favorire il rientro dell'ex Campione del Mondo all'Inter.