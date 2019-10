Don Balon - Inter, Zhang prova il colpo stellare: offerti 18 milioni a stagione

A volte ritornano. L'Inter ci riprova per Salah. A riportarlo è Don Balon, che sottolinea come il club nerazzurro sta corteggiando l'esterno offensivo del Liverpool in vista della prossima stagione e avrebbe messo sul piatto 18 milioni di euro di ingaggio a stagione, 3 in più rispetto a quelli offerti dal Real Madrid.

Il club nerazzurro è stato vicinissimo all'egiziano già nel 2017, quando la Fiorentina alla fine decise di cederlo alla Roma. I nerazzurri, domani, ospiteranno a San Siro nel big match di giornata la Juventus.

La dirigenza però guarda già al futuro sognando in grande. Salah, secondo il portale, torna nel mirino ed è il grande sogno dell'Inter.