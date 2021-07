Dimarco Inter, Inzaghi lo apprezza ma di incedibile non c'è nessuno

Dopo l'esperienza all'Hellas Verona dove ha collezionato 5 gol e 5 assist in 35 presenze, Federico Dimarco ha fatto rientro alla base. In un periodo in cui anche un senatore come Ivan Perisic non è certo di rimanere a Milano anche l'anno prossimo, il neo-tecnico Simone Inzaghi sta cominciando studiare il profilo del classe 1997.

Nell'amichevole di ieri contro il Lugano, Dimarco ha agito come centrale nei 3 difesa dove ha svolto un ottimo lavoro. Eppure, come dimostrato la passata stagione a Verona, rende molto meglio come esterno a tutta fascia.

Le sue grandi capacità di crossare e di calciare in porta, lo rendono un profilo senza dubbio interessante. La redazione di Sky Sport è stata chiara: al momento all'Inter di incedibile non c'è nessuno. Dunque, se arrivassero offerte per Dimarco, verranno quantomeno prese in considerazione.