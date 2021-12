Digne-Inter, non solo il Napoli: anche un top club sul francese

Digne Inter, il francese è l’ultimo nome accostato ai nerazzurri per il mercato di gennaio ma per acquistarlo bisognerà battere un importante concorrenza.

L’ex terzino della Roma è ai ferri corti con Rafa Benitez, che non lo convoca da tre partite consecutive, e sembra destinato a lasciare l’Everton nella prossima sessione di mercato. I nerazzurri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e con la società con la speranza di riuscirlo a prendere con la formula del prestito con diritto di riscatto (leggi qui l’articolo). Sulle tracce dell’esterno ci sarebbe da tempo anche il Napoli dell’ex Spalletti, alla ricerca di un’alternativa a Mario Rui sulla corsia mancina.

Secondo quanto riportato dall’Inghilterra, i due club italiani dovranno vedersela anche con il Chelsea per arrivare a Lucas Digne. I blues sono alle prese con l’infortunio di Ben Chilwell, che dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica al ginocchio che gli dovrebbe far saltare una buona parte della seconda stagione e per questo motivo avrebbero deciso di intervenire sul mercato per comprare un suo sostituto. In quel ruolo Tuchel ha a disposizione il solo Marcos Alonso e stando a quanto riportato da Sky Sport Uk il Chelsea sarebbe pronta a inserirsi nella corsa a Lucas Digne. L’intenzione dei blues sarebbe anche quella di prenderlo in prestito fino al termine della stagione e rispetto ai nerazzurri possono contare su una maggiore disponibilità economica. Sono attese novità sulla situazione entro i prossimi giorni.