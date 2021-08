Di Marzio: "Tre giocatori nerazzurri in uscita in prestito"

Dopo la preziosissima vittoria da parte dell'Inter in un campo complicatissimo come quello del Verona per 3-1, con l'esordio da sogno di Joaquin Correa, autore di una doppietta, ecco che la dirigenza nerazzurra si rifionda sul mercato per fare in modo di sfoltire la rosa da quegli esuberi che non rientrano nei piani del neo allenatore interista, Simone Inzaghi.

Gianluca Di Marzio fa il punto sulle uscite, con l'esterno austriaco, Valentino Lazaro, che dovrebbe andare via in prestito e la destinazione è sempre quella del Benfica. Ma non soltanto lui: anche il giovane francese Lucien Agoumè è molto vicino al prestito al Brest, che a sua volta è molto interessato ad un altro giovane come Eddie Salcedo.

Vedremo in uscita cosa accadrà. Quel che è certo è che in entrata non ci saranno più acquisti. Adesso è il momento di cementare il gruppo definitivo che andrà ad affrontare la stagione.