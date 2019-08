Di Marzio - Terminato l'incontro tra l'Inter e Icardi. Gli aggiornamenti

Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito web, ha comunicato l'esito dell'incontro tra l'entourage di Icardi e la dirigenza della Beneamata. Ecco quanto riportato:



"La linea dell'Inter nei confronti di Mauro Icardi non cambia, nemmeno dopo l'incontro avvenuto oggi ad Appiano Gentile. La squadra ha sostenuto un allenamento al mattino e un'amichevole con la Primavera nel pomeriggio e, nello stesso lasso di tempo, il presidente Zhang e l’amministratore delegato Marotta si sono confrontati con l'attaccante argentino.



A quest'ultimo è stato ribadito come sia ormai fuori dal progetto, come ammesso anche da Conte dopo il successo sul Lecce. Resta da capire se ci saranno nuovi incontri nei prossimi giorni, ma i contenuti della questione non cambieranno di certo".