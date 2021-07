Di Marzio: "Rinnovo Lautaro difficile. Una inglese su di lui"

La situazione intorno a Lautaro Martinez è in continua evoluzione e soggetta ad avere anche dei colpi di scena. Sappiamo come la società vorrebbe proporre un rinnovo di contratto al giocatore, ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero degli intoppi proprio per questo non è per niente escluso che, davanti ad un'offerta ritenuta congrua da parte dell'Inter il giocatore possa davvero partire in questa sessione di mercato. Intanto sul giocatore cominciano a muoversi i primi interessi da parte di squadre europee, soprattutto una.

Infatti, l'Arsenal sarebbe molto interessata a portare l'attaccante argentino a Londra e ci sarebbe già stata anche una chiacchierata con l'agente anche se si tratta di nulla di chissà quanto approfondita. Di certo c'è da registrare una permanenza non più così certa da parte del Toro che, dopo due anni in maglia nerazzurra potrebbe decidere di cambiare aria, dopo essere stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto della scorsa stagione.

E l'Inter? La squadra nerazzurra a quel punto dovrebbe cercare un sostituto all'altezza per rimpiazzare il suo numero dieci. Il nome che piace molto a Simone Inzaghi è quello dell'attaccante argentino della Lazio, Joaquin Correa, che ha deciso di non rimanere in biancazzurro nella prossima stagione ed è stato messo nella lista dei partenti.