Di Marzio - Padelli, addio Inter: c'è l'accordo con l'Udinese

Padelli terminerà la sua avventura all’Inter il 30 giugno. Come riportato dal sito di Gianluca di Marzio – giornalista di ‘Sky Sport ‘ -, il portiere nerazzurro e di fede interista ha già scelto la sua prossima meta, che lo riporterà indietro nel tempo

Accordo ormai trovato tra Daniele Padelli e l’Udinese, che quindi si riabbracceranno dopo otto anni. Il terzo portiere nerazzurro, in scadenza di contratto con l’Inter a fine stagione, è pronto a firmare un biennale con la squadra bianconera. Un addio preannunciato a parametro zero.

Curiosità: l’ultima partita di questa stagione sarà proprio Inter-Udinese… E chissà se l’attuale numero 27 dell’Inter metterà insieme qualche minuto in questa Serie A, che al momento lo vede a quota 0 presenze. Addio da campione d’Italia per Padelli, che a questo punto tornerà a fare il dodicesimo in Friuli.