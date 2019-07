Di Marzio: "Operazione in salita". Come può cambiare l'offerta dell'Inter

La trattativa per Romelu Lukaku all'Inter non è delle più semplici. I nerazzurri, con Piero Ausilio a Manchester nella giornata odierna, hanno presentato una prima offerta. Un'operazione di mercato in salita, come spiegato da Gianluca Di Marzio pochi minuti fa.

Queste le sue parole: "Il Manchester chiede 75 milioni di sterline, circa 83 milioni di euro, la cifra pagata per avere Lukaku. Richiesta alta, le parti si aggiorneranno nuovamente. Operazione in salita, l'Inter non vuole arrendersi, potrebbe ristrutturare l'offerta per arrivare con i bonus".

L'aggiunta dei bonus potrebbe essere decisiva per arrivare all'accordo.