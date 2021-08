Di Marzio: "Offerte da 70 milioni per Lautaro. L'Inter..."

Dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain e di Romelu Lukaku al Chelsea, l'Inter potrebbe continuare a perdere pezzi importanti. Dall'Inghilterra, infatti, è rimbalzata la notizia di un accordo tra la società nerazzurra ed il Tottenham per la cessione di Lautaro Martinez per 70 milioni più 20 di bonus.

Su questa notizia si è espresso anche Gianluca Di Marzio che ha confermato in parte quanto riportato dal Times. Secondo il giornalista, sono arrivate delle offerte alla società nerazzurra per il Toro da parte di Arsenal e del sopra citato Tottenham, per un valore di 70 milioni di euro, ovvero 20 milioni in meno rispetto alla valutazione fatta in viale della Liberazione.

Dal canto suo, i dirigenti nerazzurri, soprattutto dopo le partenze già avvenute, non vorrebbero far partire anche l'argentino, anche se la trattativa che porta al rinnovo è ancora bloccata. Vedremo se arriveranno delle offerte che potrebbero far gola e che potrebbero aprire spirargli per l'ennesima partenza di questa estate difficile per i colori nerazzurri.