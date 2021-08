Di Marzio: "La Lazio rifiuta l'offerta per Correa? Belotti prima alternativa"

Cercasi attaccante per l'Inter. Dopo tanti giorni a sfogliare la margherita per la scelta della punta con il nome di Joaquin Correa sempre in cima alla lista dei desideri dei dirigenti nerazzurri e, soprattutto, del neo allenatore interista Simone Inzaghi. L'Inter avrebbe offerto 30 milioni bonus compresi, mentre la Lazio chiede dei bonus in più per arrivare ad una cifra maggiore.

Per questo, in attesa di avere degli sviluppi per l'argentino, ecco che la società non vuole farsi trovare impreparata in caso di esito negativo, ed è per questo che oggi, secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, avrebbe incontrato il Torino per chiedere informazioni per Andrea Belotti che piace molto.

Il prezzo del Gallo è di 20-22 milioni di euro - una decina in meno rispetto alla cifra per Correa - ed ecco perchè l'Inter potrebbe fare sul serio per il giocatore e portarlo a Milano in questa sessione. Belotti prende sempre più quota: potrebbe essere lui l'altro attaccante dell'Inter che potrebbe unirsi ad una batteria formata da Lautaro, Dzeko e Sanchez.