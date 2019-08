Di Marzio - L'Inter ribadisce la sua posizione su un giocatore

Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito, riferisce novità sul caso Icardi. Ecco quanto affermato:



"Convocata per oggi in sede Wanda Nara, alla presenza di Zhang, per ribadire l’esclusione dal progetto dopo le recenti dichiarazioni. Icardi è fuori dall'Inter, resta sul mercato.



Ecco perché il Napoli continua ad osservare interessato la vicenda, facendo slittare la chiusura dell'affare Llorente. Stesso discorso per la Juventus, che rimane in attesa".