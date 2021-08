Di Marzio: "L'Inter lavora ad uno scambio di prestiti con il Sassuolo"

Con Romelu Lukaku vicino a vestire la maglia del Chelsea nella prossima stagione, l'Inter è alla ricerca di giocatori che possano completare l'organico di Simone Inzaghi e dare al tecnico nerazzurro delle alternative valide per poter essere competitivi anche durante la prossima stagione in cui ci sarà da difendere lo scudetto.

Intanto, secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, la dirigenza nerazzurra di viale della Liberazione starebbe lavorando ad uno scambio con il Sassuolo che coinvolgerebbe il prestito di due giovani talenti. Si tratta del centrocampista francese classe 2002, Lucien Agoumè e dell'attaccante classe 1999, Gianluca Scamacca, l'anno scorso in prestito al Genoa.

L'Inter inizia a muoversi per rimpolpare la rosa di alternative, intanto dovra ragionare bene su come investire i soldi, o parte dei soldi, che guadagnerà dall'imminente cessione di Romelu Lukaku per trovare il sostituto giusto del centravanti belga.