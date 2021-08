Di Marzio: "L'Inter ha già l'accordo per un attaccante"

Con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, l'Inter darà avvio al suo mercato in entrata per sostituire l'attaccante belga. Secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, infatti, l'Inter ha già in mente il nome dell'attaccante per la prossima stagione e si tratta di Duvan Zapata, centravanti classe 1991 dell'Atalanta.

Secondo il giornalisti, la dirigenza di viale della Liberazione avrebbe già un accordo di massima con la società bergamasca che, però, prima di cedere il proprio attaccante, deve trovare il sostituto con Tammy Abraham in cima alla lista. Per l'Inter si punta anche Edin Dzeko, ma bisogna capire se la Roma lo lascerà partire.

Oltre a questi nomi, anche quello di Gianluca Scamacca che potrebbe essere acquistato soltanto in prestito - di ieri la notizia di un possibile scambio di prestiti con diritto di riscatto con il giovane centrocampista francese classe 2002, Lucien Agoumè. Qualcosa si muove. Lukaku è quasi il passato, il futuro dell'Inter passa dai soldi della sua cessione.