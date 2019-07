Di Marzio: l'agente di Dybala sta trattando con lo United

Gianluca Di Marzio ha da poco pubblicato un post su Twitter per aggiornare la situazione di mercato di Romelo Lukaku:",L’agente di Dybala è in Inghilterra per trattare con lo United. Se trova l’accordo economico, via libera allo scambio con Lukaku”.

Secondo la squadra mercato di Sky Sport il dialogo tra l'agente ed Manchester è concreto e sarebbe già arrivato al punto di una offerta contrattuale importantissima per la punta bianconera. L'ipotesi su cui stanno lavorando i due club è quella dello scambio tra Lukaku e Dybala con eventuale conguaglio economico, anche se mister Sarri aveva detto quanto fosse importante per lui l'argentino.

L'accelerazione impressa dalla società bianconera rischia di mettere in un angolo l'Inter che, nel frattempo, si starebbe organizzando per un piano B rivolto ad Edison Cavani.