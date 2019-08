Di Marzio - Inter, tutto apparecchiato per la cessione di un altro giovane

Prosegue serratissimo il mercato interista. Oltre ai colpi in entrata ancora da definire (i nomi restano sempre quelli di Edin Dzeko e Romelu Lukaku), in Viale della Liberazione si sta lavorando anche nelle uscite.

Tra i giocatori in esubero infatti, ci sarebbe anche Facundo Colidio, giovane attaccante del settore giovanile che può trasferirsi al Leeds. Per il classe 2000 aveva chiesto informazioni anche il Newcastle, ma qualora Colidio accettasse un trasferimento in Inghilterra, il club favorito sarebbe proprio il Leeds.

Un altro nome in uscita dal club meneghino è quello di Samuele Longo. Per il classe '92 si è fatto avanti il Deportivo La Coruna, e già nei prossimi giorni l'ex attaccante della Cremonese potrebbe trasferirsi in prestito in Spagna.