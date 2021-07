Di Marzio: "Inter, trattativa per Nandez. Sulla fascia sinistra..."

L'Inter cerca di rimpolpare le fasce per la prossima stagione ed è pronta ad entrare prepotentemente sul mercato per arrivare a dei nomi graditi a Simone Inzaghi per garantirgli una rosa competitiva.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, sono iniziati i dialoghi tra la società nerazzurra ed il Cagliari per Nahitan Nandez, che prenderebbe il posto di Hakimi, in prestito. La società sarda, oltre a Dalbert, già preso in prestito con diritto di riscatto, vorrebbe anche il centrocampista belga Radja Nainggolan.

Non solo, ma per la fascia sinistra l'Inter vorrebbe un cavallo di ritorno, ovvero, l'esterno del Manchester United, Alex Telles, in uscita dalla squadra inglese, e che la squadra nerazzurra vorrebbe prendere in prestito. I Red Devils sono reticenti a questa idea.