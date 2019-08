Di Marzio - Inter Sanchez, ancora contatti, intesa vicina

L'Inter non ha smesso di lavorare per portare Alexis Sanchez a Milano. Nonostante l'infortunio di Anthony Martial, che avrebbe potuto pregiudicare il passaggio del cileno in nerazzurro, il club resta ottimista e cerca l'intesa con il Manchester United.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società sono sempre più vicini a trovare l'accordo. Resta solamente da sciogliere il nodo ingaggio: di circa 12 milioni di euro (quello percepito lo scorso anno, per via della mancata qualificazione alla Champions League). I nerazzurri vorrebbero arrivare a spendere massimo 5 milioni di euro. Dunque club al lavoro per limare gli ultimi dettagli.