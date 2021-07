Di Marzio: "Inter e Cagliari vicine a concludere un'operazione"

Novità importante per quanto riguarda il mercato in uscita dell'Inter. Infatti, secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, la società nerazzurra è vicina a trovare l'accordo con il Cagliari per il passaggio del terzino brasiliano Dalbert Enrique in prestito con diritto di riscatto.

Le due società sarebbero vicine anche all'accordo economico per la cifra del riscatto da parte della società sarda, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7-8 milioni di euro, evitando, eventualmente, una plusvalenza alla società nerazzurra.

Il brasiliano, dunque, dopo il prestito alla Fiorentina di due stagioni fa e quello al Rennes della passata stagione, ha rifiutato l'offerta del Trabzonspor e adesso dovrebbe accettare quella del Cagliari.