Di Marzio - Inter, ci siamo per Lukaku. Accelerata nell'affare

Passi in avanti dell'Inter sull'affare Lukaku: secondo Gianluca Di Marzio, i nerazzurri avrebbero messo sul piatto settanta milioni in modo da soddisfare le richieste del Manchester United. Gli inglesi erano fermi ad ottantatrè ma adesso l'accordo sembrerebbe essersi addolcito.



L'accordo col giocatore è già stato trovato, manca solo il sì del club inglese che forse potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Suning sorride grazie anche alla figura fondamentale di Federico Pastorello, intermediario della punta belga che tramite il suo blitz a Londra avrebbe accelerato i tempi e la mediazione tra le due squadre per la completa riuscita dell'affare. Ormai fuori dai giochi la Juve che, stando sempre alle indiscrezioni riportate dal noto giornalista sportivo, non avrebbe intenzione di continuare la corsa per l'ex Everton. Decisivo in questo caso il no di Dybala ai Red Devils.