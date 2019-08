Di Marzio - Il Napoli non molla Icardi, ma l'attaccante non è convinto

La lunga estate di Mauro Icardi è destinata a durare ancora per qualche giorno. Uno dei club maggiormente interessati al bomber argentino è il Napoli. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis continua a sperare di regalare il giocatore al tecnico Ancelotti, ma la strada sarebbe ancora in salita.

Così si legge nel sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di "Sky Sport": "Quale futuro per Mauro Icardi? L’attaccante argentino non ha ancora aperto all’ipotesi di trasferimento al Napoli. Il club di De Laurentiis continua ad aspettare e, nel frattempo, non ha chiuso per l’arrivo di Fernando Llorente. Per l’attaccante spagnolo è previsto un contatto con gli agenti dopo la partita di sabato contro la Fiorentina. Se da Icardi non dovesse arrivare nessuna apertura, il Napoli andrà verso Llorente che da parte sua ha dato disponibilità al trasferimento"