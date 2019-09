Di Marzio: Icardi al PSG, ufficialità in ritardo, chiariti i motivi

Gianluca di Marzio dai microfoni di Sky Sport spiega le motivazioni del ritardo nella comunicazione dell'ufficialità del passaggio di Icardi al PSG. Innanzitutto è da considerare che il mercato in Francia chiude alle 24 anzichè alle 22 quindi due ore in più per studiare ogni dettaglio con calma.

In secondo luogo Icardi deve prima firmare il rinnovo del contratto che lo legherà all'Inter fino al 2022 a 7 milioni di euro l'anno per poi passare alla firma del contratto con il PSG, con tutte le clausole del caso.

Le carte sono tante e complicate, anche per gli importi che prevedono tra prestito e diritto di riscatto circa 70 milioni.