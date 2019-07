Di Marzio: "Ecco come l'Inter verserà i 45 milioni per Barella"

Come anticipato poco fa da Gianluca Di Marzio, l'Inter ha trovato l'accordo con il Cagliari per il passaggio in nerazzurro di Nicolò Barella, giovane e molto promettente mezzala.

Lo stesso giornalista di "Sky Sport" ha spiegato come il club di Corso Vittorio verserà ai sardi la cifra di 45 milioni di euro. Così si legge nel suo sito: "È fatta, Nicolò Barella sarà un giocatore dell'Inter. L'operazione va solo formalizzata, ma è arrivata al traguardo nelle ultime ore: il giocatore, che si trova in vacanza nella sua Sardegna, raggiungerà Milano già stasera e domani farà le visite mediche. Affare da 45 milioni, prestito con obbligo di riscatto con cifra così ripartita: 12 milioni per il prestito, 25 per l'obbligo. Più una serie di bonus facilmente raggiungibili che sanciranno la cifra di 45 milioni - quella che il Cagliari aveva chiesto e ottenuto - e altri più difficili che potrebbero farla lievitare fino a 50. Si tratta però di bonus legati ad obiettivi personali e di squadra non così facili da raggiungere".