Di Marzio: "Domani ci sarà il rilancio del Chelsea per Lukaku"

Romelu Lukaku è sempre più vicino al passaggio al Chelsea a titolo definitivo. Dopo una prima offerta di 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso che è stata rifiutata da parte del club nerazzurro, domani ci saranno ulteriori contatti tra le parti per limare la distanza, visto che l'Inter chiede per il suo giocatore una cifra di 130 milioni di euro cash.

Secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, il Chelsea potrebbe spingersi fino a 115 o 120 milioni di euro più una contropartita tecnica diversa da Marcos Alonso. L'Inter continua a non volere contropartite per il suo bomber, ma soltanto cash.

Vedremo come le due squadre riusciranno a mettersi d'accordo, ma oramai la trattativa sembra essere ben indirizzata e la strada che porta Romelu Lukaku a Londra sempre più in discesa. Toccherà alla dirigenza nerazzurra cercare un sostituto all'altezza per rimpiazzare l'attaccante belga.