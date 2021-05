Di Marzio: "Dimarco torna all'Inter per restare: via Young, ecco la nuova corsia mancina"

Si delinea il futuro di Federico Dimarco, che quest’anno è stato una delle sorprese: grande stagione con cinque gol fatti e tre assist. E ora, come avevamo già riportato, è sempre più probabile il suo ritorno all’Inter nella prossima stagione. Per restare.

Così Gianluca Di Marzio a Sky: “Dimarco tornerà dal Verona, c’è la volontà dell’Inter di riaverlo in rosa e tenerlo. Con Perisic e Dimarco la fascia sinistra sarebbe coperta. Nel caso andasse via Perisic, verrebbe preso un altro titolare.

Le cessioni? Credo che Conte voglia la certezza che giocatori come Lukaku, Lautaro, Barella, Hakimi e Bastoni non vengano ceduti”. Intanto la fascia sinistra che cambia, con l’arrivo di Dimarco e la partenza di Ashley Young, che ha il contratto in scadenza e potrebbe tornare al Watford.