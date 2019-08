Di Marzio - Dalbert ha aperto al passaggio alla Fiorentina

Dopo che inizialmente la trattativa sembrava molto difficile, Inter e Fiorentina sarebbero molto vicini a concludere un importante scambio: Dalbert in maglia viola e Cristiano Biraghi che tornerebbe in nerazzurro, dopo aver svolto la trafila del settore giovanile.

Così riferisce Gianluca Di Marzio di "Sky Sport": "Dopo essere stato vicino al Nizza, Dalbert ha aperto al passaggio alla Fiorentina. L’esterno dell’Inter è conteso dal club francese e quello viola, con il giocatore che spingeva per tornare in Ligue 1, al Nizza, la squadra da cui è arrivato in nerazzurro nel 2017.

In queste ore Fiorentina e Inter hanno però ripreso a spingere per lo scambio tra lo stesso Dalbert e Biraghi: un’idea nata alcuni giorni fa ed ora diventata calda, soprattutto a causa delle condizioni poste dal Nizza che non hanno convinto i nerazzurri.

Il club francese, infatti, non ha accontentato l’Inter che chiedeva un prestito oneroso, motivo per cui si è riaperta la trattativa con la Fiorentina per un possibile scambio con Biraghi, cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro. Ora l’ultima parola spetta a Dalbert: sarà infatti il brasiliano a dare l’ok definitivo al passaggio alla Fiorentina che sbloccherebbe l’intera operazione.L'Inter, infatti, spinge per il suo passaggio alla Fiorentina, con cui ha già trovato l'accordo. Intanto il Nizza ha virato su Stanley Nsoki, terzino sinistro del PSG che arriverebbe in prestito gratuito".