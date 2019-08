Di Marzio conferma: Nainggolan, via libera per il prestito

Dopo essere stato messo definitivamente fuori dal progetto nerazzurro dalla società e dal nuovo allenatore, per Nainggolan si aprono nuove prospettive. Il giocatore nei giorni scorsi aveva manifestato la propria preferenza per un ritorno a Cagliari.

Nelle ultime ore invece è stata la nuova Fiorentina di mr. Commisso ad essersi fatta avanti con grande decisione per convincere il belga ad accettare il trasferimento sotto il campanile di Giotto.

Gianluca di Marzio poco fa ha confermato che c'è fiducia per la conclusione dell'affare. La società viola avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'Inter per il prestito del Ninja ed anche con il giocatore per quanto attiene l'ingaggio. La chiave di volta della vicenda è stato l'incontro tra il DS toscano Pradè ed il procuratore dell'ex romanista Beltrami che ha rappresentato la disponibilità del giocatore, Poche ore ancora e Nainggolan potrebbe dunque diventare il primo grande rinforzo della Fiorentina.