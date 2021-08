Di Marzio: "Con i soldi di Lukaku, ecco chi vorrebbe l'Inter"

La trattativa che porterà Romelu Lukaku al Chelsea avanza sempre di più e la strada che porterà l'attaccante belga sembra oramai essere spianata. Oggi è arrivato il rilancio da parte della società di Roman Abramovich che ha posto due alternative ai dirigenti di viale della Liberazione: o 110 milioni cash, oppure 120 milioni che comprendono il cartellino del terzino italiano, Davide Zappacosta.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la società nerazzurra sarebbe propensa ad accettare soltanto soldi, senza contropartite tecniche. Sì, perchè Marotta e Ausilio vorrebbero scegliere da sè i giocatori da acquistare con parte dei soldi che incasseranno. Tra i nomi nella lista ci sono Denzel Dumfries del PSV Eindoven e due attaccanti.

Si tratta di Duvan Zapata, nome in vantaggio per sostituire Lukaku, e di Edin Dzeko che rientrerebbe in corsa nel caso in cui la Roma lo liberasse. Una trattativa oramai impostata che sembra volgere al termine e, grazie a quei soldi, l'Inter può dare avvio al proprio mercato in entrata fermo, ad oggi, al solo acquisto di Hakan Calhanoglu.