Di Marzio - Ci siamo per uno scambio in difesa. Il punto

Gianluca Di Marzio, attraverso il suo account Twitter, ha comunicato che lo scambio Dalbert-Biraghi è ormai in dirittura d'arrivo.



Secondo il giornalista di Sky Sport lo switch di casacca sembrerebbe ormai ai dettagli, con i due terzini che farebbero il percorso inverso.



"Dalbert alla Fiorentina in chiusura. E Biraghi all'Inter", questo il tweet del cronista di calciomercato che evidenzia come sia ultimato l'affare tra i gigliati e i nerazzurri.