Di Marzio: "Arrivato il rilancio del Chelsea per Lukaku. L'Inter..."

Novità importanti per quanto riguarda il rilancio del Chelsea per l'acquisto dell'attaccante belga dell'Inter, Romelu Lukaku. Come riportato ieri da Gianluca Di Marzio e come confermato pochi minuti fa dallo stesso giornalista, la squadra inglese ha fatto la sua seconda proposta ponendo due condizioni all'Inter che a questo punto dovrà valutare.

Infatti, la società di Roman Abramovich ha offerto 120 milioni di euro che comprendo, però anche il cartellino del terzino italiano Davide Zappacosta, per l'attaccante oppure 110 milioni di euro cash. L'Inter non vorrebbe l'inserimento di contropartite tecniche per Big Rom, ma vuole accettare un'offerta solo cash che soddisferebbe la società.

Una trattativa che potrebbe chiudersi a brevissimo, soprattutto se il Chelsea dovesse arrivare ad una cifra di 115 milioni cash e che l'Inter sarebbe intenzionata ad accettare. L'epilogo sembra sempre più vicino, i blues si avvicinano sempre di più a Lukaku. Poi toccherà alla dirigenza poter trovare un sostituto che possa garantire prestazioni elevate.