Di Marzio: "Accordo tra Inter e Dzeko. Adesso la Roma..."

Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, l'Inter si sta concentrando sul sostituto del centravanti belga per la prossima stagione e, come detto da più parti, uno dei nomi presi in considerazione da parte della dirigenza nerazzurra è quello di Edin Dzeko, attaccante numero 9 della Roma. E proprio sul bosniaco arrivano notizie interessanti in merito alla trattativa.

Secondo quanto riportato da parte di Ginaluca Di Marzio, infatti, il giocatore e l'Inter avrebbero trovato l'intesa per un contratto biennale, mentre ieri ci sarebbe stato un contatto tra le due società per liberare il giocatore e consentirgli di vestire il nerazzurro nella prossima stagione, La società giallorossa, però, prima di lasciar partire l'attaccante dovrà trovare il sostituto.

Una trattativa che sembra andare sui binari giusti e che potrebbe permettere all'Inter di consegnare ad Inzaghi un attaccante per preparare al meglio la stagione. Vedremo come si concluderà e con che esito questa trattativa, ma stavolta dovrebbe essere quella buona: Edin Dzeko potrebbe diventare prestissimo un giocatore dell'Inter.