Di Marzio a Calciomercato: "Accordo con il giocatore, vicino quello con i nerazzurri"

"Ad ore potrebbe esserci la notizia del passaggio di Nainggolan dall'Inter al Cagliari a titolo definitivo, non più in prestito". Con queste parole Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calciomercato - L'originale in onda su Sky Sport 24, annuncia la possibile conclusione nelle prossime ore della trattativa che porterebbe il belga al ritorno - in pianta stabile - in Sardegna dopo l'esperienze con la Roma e l'Inter.

"L'accordo con il giocatore è stato trovato, ora manca da perfezionare solo quello con il club nerazzurro". Il tutto potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, come riferito da Di Marzio, e rappresenterebbe un grande colpo per Giulini che oltre al Ninja è pronto ad annunciare anche la permanenza di Ceppitelli che sarebbe molto vicino al rinnovo.