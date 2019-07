Di Gregorio al Pordenone, le sue parole: "Sono felice, potrò tornare"

Michele Di Gregorio andrà a fare esperienza in prestito al Pordenone, in Serie B. L'estremo difensore classe '97 si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto, potrebbe diventare obbligo in base al minutaggio. I nerazzurri, che credono molto nel giovane, si sono assicurati anche un contro-riscatto.

Il calciatore, in uscita dalla sede dell'Inter, ha parlato ai microfoni del collega di TuttoMercatoWeb, raccontando la propria felicità nel misurarsi in un campionato arduo come quello di B.

"Speriamo in una bella esperienza. Sono pronto per la B, non vedo l'ora di iniziare e vedere dove posso arrivare. Mi aspetto di far bene a livello personale e di squadra e cercare di fare una buona stagione. Vado via in prestito, sono felice, poi potrò tornare all'Inter. Il sogno resta sempre quello di tornare un giorno qui da protagonista.

Ogni anno si cresce, ci cimenteremo in un'altra esperienza in un campionato come la B che presenta diverse difficoltà. Sono pronto e carico per iniziare. Per come sono fatto andrò a Pordenone per giocarmi le mie carte, non so se giocherò o meno, ma sicuramente darò il massimo per dimostrare che posso giocare e fare bene. Cercheremo di fare il meglio possibile in tutte le competizioni per toglierci soddisfazioni".