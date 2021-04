Derby di mercato, Inter e Milan su un difensore che piace ormai da tempo

A distanza di un anno dalla scorsa sessione estiva di mercato Nicola Milenkovic è di nuovo protagonista, con Inter e Milan pronte a entrare in azione.

Il difensore viola ha deciso di non rinnovare il contratto che lo lega alla Fiorentina, provocando così maggior interesse da parte delle acquirenti, dal momento che, a un anno di scadenza dal contratto, il prezzo del cartellino, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è calato a 25 milioni di euro.

Al momento lo scenario non vede nessuna pretendente per il giocatore serbo particolarmente avvantaggiata. L'Inter ha deciso di sciogliere i contratti di Ranocchia e Kolarov andando così a ricavare del denaro pronto per essere riutilizzato eventualmente per portare in nerazzurro Milenkovic. D'altro canto però il difensore serbo sarebbe ben disposto a diventare una pedina fondamentale nel gioco di Pioli in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Si capirà di più sugli sviluppi nelle prossime settimane.