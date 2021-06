Depay Inter, Marotta fiuta il colpo: affare possibile a una condizione

La dirigenza nerazzurra starebbe monitorando con attenzione il mercato dei parametri zero e starebbe pensando ad un colpo a sorpresa per non farsi trovare impreparata in caso di addio eccellenti. Prima di acquistare nuovi giocatori, bisognerà necessariamente cedere. Il principale candidato alla cessione sarebbe Achraf Hakimi, ma attenzione anche a Lautaro Martinez.

Come riportato da Il Giorno, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo nel mirino Memphis Depay. L’olandese è in scadenza di contratto con il Lione e non avrebbe ancora deciso dove giocare la prossima stagione. L’attaccante guadagna attualmente circa 5 milioni di euro a stagione e il suo ingaggio sarebbe ampiamente nei parametri del club nerazzurro.

Depay potrebbe approdare in nerazzurro soltanto nel caso in cui dovesse essere ceduto Lautaro Martinez. L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di blindarlo con un nuovo contratto ma se dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe essere costretta a cederlo.