Demiral-Inter, colpo mancato a gennaio: il retroscena sul difensore turco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/02/2023

Demiral-Inter, quello del turco un affare sfumato a gennaio. La sessione di mercato invernale è stata caratterizzata dalla questione inerente Milan Skriniar. L’attuale difensore nerazzurro, infatti, dopo una lunga trattativa, ha rifiutato il rinnovo di contratto con la squadra nerazzurra, decidendo, poi, in estate, di andare via a parametro zero al Paris Saint-Germain la prossima estate.

Una scelta che ha ferito tanto i tifosi che lo avevano elevato a futuro capitano della squadra dopo Handanovic. La dirigenza, intanto, durante il mercato di gennaio, aveva pensato a dei nomi per cedere subito lo slovacco e prelevare il suo sostituto. Tra questi, anche quello di Demiral, difensore dell’Atalanta che, con la squadra bergamasca, non sta più riuscendo a trovare spazio tra i titolari e che vorrebbe cambiare aria. Intanto, proprio su questa trattativa, c’è un importante retroscena.

Demiral-Inter, un affare di mercato sfumato nel mese di gennaio: c’è un retroscena sul mancato arrivo del difensore

Dunque, l’Inter e Demiral, hanno visto le proprie strade molto vicine dall’incrociarsi. Un giocatore che piace da tempo alla dirigenza di viale della Liberazione e che era stato designato come il sostituto di Milan Skriniar in caso di partenza a gennaio dello slovacco. Come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, però, su questo mancato approdo c’è un retroscena importante.

Infatti, Demiral, aveva già trovato l’accordo economico con la squadra nerazzurra, prediligendo l’Inter a tante altre squadre che lo avrebbero voluto, come il Nottingham Forest che era arrivato a spingersi ad un prestito con obbligo di riscatto a 28 milioni di euro – soluzione gradita all’Atalanta. Di fatto, però, quando i nerazzurri hanno presentato la loro offerta, non c’era più il tempo materiale per un’operazione perchè la Dea non avrebbe potuto sostituirlo.