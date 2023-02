De Vrij Inter, ultimatum nerazzurro: individuato il sostituto (TMW)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 10/02/2023

De Vrij Inter, non solo Skriniar: i nerazzurri rischiano di perdere a parametro zero anche il difensore olandese. Il suo contratto è in scadenza a fine stagione e al momento ci sarebbe ancora distanza per il rinnovo.

I nerazzurri sarebbero pronti ad offrirgli un ingaggio simile a quello attuale, intorno ai 4,2 milioni di euro netti a stagione. A riportarlo è Tuttomercatoweb, aggiungendo che il giocatore sarebbe ancora indeciso se accettare o meno.

De Vrij Inter, tempo fino a febbraio: Smalling il sostituto

Come riportato dal portale, nelle ultime settimane si sarebbero fatte avanti diverse squadre e il giocatore starebbe prendendo tempo per decidere. I nerazzurri sarebbero disposti ad attendere massimo fino alla fine di febbraio ed in caso di mancato rinnovo avrebbero già individuato il sostituto in Smalling della Roma.

Il centrale inglese è in scadenza a fine stagione ma nel suo contratto è presente una clausola per il rinnovo automatico per un altro anno alle stesse cifre attuali. Tutto dipenderà però dal giocatore, che ancora non avrebbe deciso il suo futuro.