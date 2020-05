De Vrij Inter, retroscena sul difensore: c'è anche lo zampino di Conte

Stefan De Vrij è ormai diventato un pilastro della difesa dell'Inter: il centrale olandese è ormai una pedina inamovibile del mosaico tattico di Conte, con quest'ultimo che non avrebbe digerito un interesse in chiave mercato nei confronti del calciatore ex Lazio. De Vrij adesso si candida per essere uno dei senatori dello spogliatoio capitanato dal tecnico salentino. Rumours scacciati e futuro assicurato, che portano la dirigenza targata Suning a non prendere in considerazione le sirene estere nei confronti dello stopper interista.



A rivelare un retroscena è stato il famoso cronista di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso il sito calciomercato.com ha raccontato un siparietto avvenuto tra il giocatore e l'allenatore. Se Skriniar è il beniamino dei tifosi De Vrij sicuramente occupa il podio di Conte, precisamente la prima posizione scalzando anche l'uruguayano Diego Godin.



Ecco quanto affermato dal giornalista: "Conte è stato chiarissimo (a suo modo…) per opporsi a ogni ipotesi di cessione per l’olandese. Il suo valore è cambiato in maniera impressionante negli anni e anche negli ultimi mesi per come la vede l’Inter: all’estero si racconta di 45/48 milioni come riferimento quando si parla di lui, in realtà l’Inter valuta de Vrij non meno di 70 milioni per il suo rendimento attuale, l’età e lo spessore del giocatore al di là di ogni ribasso legato alla crisi post-Coronavirus. Intoccabile per Conte, appunto. Un veto non da poco”.



Il sergente di ferro Conte di Appiano Gentile ribadisce ancora la volontà di trattenere De Vrij. Il Barcellona ci ha provato ma adesso nulla fa presagire una partenza del difensore, con il valore del cartellino che è schizzato oltre i 70 milioni. E adesso...oltre Lukaku c'è un altro intoccabile.