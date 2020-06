De Vrij Inter, piano anti-Barça per il difensore. Raiola alleato a sorpresa

Stefan De Vrij sembrerebbe essere diventato una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Conte. Il centrale olandese adesso è inamovibile, e non ci è voluto molto per Beppe Marotta scacciare i rumours di mercato. Tempo fa ci aveva pensato il Barcellona: i blaugrana avevano messo nel mirino lo stopper interista, ma tutto si è concluso con un no secco del mondo nerazzurro rispedendo al mittente le sirene catalane. Adesso l'Inter ha un piano...un piano anti-Barça per trattenere l'ex Lazio ancora sotto i riflettori di San Siro.



Secondo quanto riferito dal noto portale Calciomercato.com i nerazzurri adesso starebbero apparecchiando la tavola per il rinnovo del calciatore. Il nuovo contratto sarebbe fino al 2023, con Mino Raiola che è pronto a entrare in scena. Il famoso procuratore, stando sempre a quanto riportato dal sito, chiederà sicuramente un ritocchino all'ingaggio del difensore con la dirigenza targata Suning che starebbe prendendo in considerazione la richiesta dell'agente dati anche i buoni rapporti con quest'ultimo. Attualmente De Vrij percepisce 3,8 milioni, con la cifra che sembrerebbe destinata ad aumentare per le prossime annate.



Un leader a trecentosessanta gradi, abile nelle chiusure e con una grande personalità. De Vrij, con il tempo, avrebbe convinto tutto l'ambiente e per questo motivo le voci di un suo ipotetico trasferimento in Spagna potrebbero subito terminare. Marotta è consapevole dell'appetibilità del centrale sul mercato, date le caratteristiche che fanno gola ai top club. Ma adesso tutto sarebbe già scritto: prolungamento imminente, ingaggio succoso e benedizione di Conte. In Catalogna se ne faranno una ragione.