de Vrij-Inter, la novità che sorprende tutti: parla l’agente del difensore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/01/2023

de Vrij-Inter, parla l’agente del difensore olandese. In questi mesi, in casa nerazzurra, stanno tenendo banco le questioni inerenti ai rinnovi di contratto. Sono, infatti, parecchi i calciatori della rosa di Simone Inzaghi che, il prossimo giugno, vedono spirare il loro contratto e il loro rapporto con la società di viale della Liberazione.

La società si sta muovendo per cercare di rinnovare quelli che ritiene strategici per la squadra del futuro. Se Milan Skriniar ha già rifiutato la proposta del club nerazzurro per accasarsi a parametro zero al Paris Saint Germain, c’è la questione inerente a Stefan de Vrij che è in via di evoluzione. Proprio oggi, l’agente del difensore, ha parlato del futuro.

de Vrij-Inter, questione spinosa per il rinnovo di contratto: l’agente del giocatore parla del futuro

Come detto, se Milan Skriniar ha già fatto sapere di non voler più far parte del progetto nerazzurro per il futuro, con il suo sguardo che va in direzione Parigi, ecco che a tenere banco è anche la questione de Vrij. Ai microfoni di Rai Sport, ha parlato l’agente del ragazzo, Federico Pastorello, che ha detto cose molto interessanti sul futuro.

Per Pastorello, infatti, a prescidere dal fatto che Milan Skriniar lasci l’Inter a gennaio o giugno, la società lo ha contattato per velocizzare la questione rinnovo del giocatore olandese. de Vrij, dal canto suo, vorrebbe rimanere a Milano, ma ha anche delle offerte molto interessanti che provengono dall’estero, soprattutto dalla Spagna. Insomma, se quello di Milan Skriniar oramai è un rinnovo perso, la stessa strada sembra prenderla anche quella di de Vrij.